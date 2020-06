GdS – Esposito distante dal rinnovo? In caso di partenza, no allo Zaniolo-bis

La parentesi di Sebastiano Esposito in maglia nerazzurra, secondo quanto filtra da Viale della Liberazione, dovrebbe proseguire ancora a lungo. La società, come riporta La Gazzetta dello Sport, si augura che il rinnovo di contratto sia ratificato fino al 2025, ma la distanza tra le parti è ancora considerevole; la certezza, comunque, in caso di partenza, è una: evitare un’operazione alla Zaniolo.

A farne le spese è stato Augusto Carpeggiani, ormai ex procuratore del talento di origini campane, colpevole di aver trovato un’intesa con la società che ha fatto storcere il naso agli Esposito. Sebastiano, dunque, potrebbe accasarsi alla scuderia di Federico Pastorello, agente del “fratello maggiore” Romelu Lukaku. L’Inter avrebbe proposto un rinnovo fino al 2025 a circa mezzo milione di euro a stagione, come fatto con Lucien Agoumé; Esposito, però, si aspetta un trattamento differente.

Per agevolare le richieste del giocatore, si pensa di poterlo cedere in prestito per farlo emergere in una realtà meno scomoda di un San Siro gremito, nonostante abbia dimostrato di possedere carattere e personalità. Ad ogni modo, la società non vuole rivivere una situazione simile a quella di Nicolò Zaniolo: se Esposito dovesse partire, l’unica soluzione sarebbe quella di un prestito.

