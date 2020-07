Dall’Inghilterra – L’Everton di Ancelotti a caccia di due esuberi nerazzurri

Dall’Inghilterra si diffonde una voce che dovrebbe far felice la dirigenza nerazzurra, impegnata, tra le altre cose, a piazzare sul mercato gli esuberi della rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra di essi, vi sono sicuramente Ivan Perisic, il quale è in bilico tra un riscatto da parte del Bayern Monaco ed un ritorno alla base, e Matias Vecino, fuori per infortunio ma assente nei piani del tecnico nerazzurro per il futuro dell’Inter: in soccorso, arriva l’Everton di Carlo Ancelotti.

Partendo da Perisic, il croato, secondo quanto riportato da Inside Football, sarebbe l’opzione numero uno per la fascia sinistra dei Toffees, entrati a gamba tesa nella corsa per l’ex Wolfsburg, conteso tra Manchester United e Tottenham. Vecino, invece, sembra essere l’alternativa ad Allan, il sogno di Ancelotti per il centrocampo, che l’ha già allenato ai tempi del Napoli.

L’Everton, al momento, sembra essere indeciso tra l’uruguaiano dell’Inter e Pierre-Emile Hojbjerg, del Southampton, in caso di mancato arrivo del brasiliano. Vecino potrebbe lasciare i nerazzurri per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con la dirigenza dell’Inter pronta a monetizzare dalla sua cessione per rinforzare il centrocampo.

