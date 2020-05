Ex Inter, Alex Telles pronto ad una nuova avventura: c’è il PSG nel suo futuro

Una sola stagione con la maglia dell’Inter nella stagione 2015-2016 senza però brillare. 21 presenze e 0 reti in nerazzurro per Alex Telles, terzino brasiliano in forza al Porto. Dopo il suo passaggio in Portogallo infatti Telles sembra essersi ritrovato, e – soprattutto nell’ultima stagione – ha trovato più volte la via del gol. 8 reti con 5 assist in campionato per un terzino, numeri davvero niente male.

E proprio grazie a questi numeri il suo profilo è entrato nel mirino del Paris Saint Germain. Come riporta ‘O Jogo infatti, il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro per portare Telles in Francia, dopo la richiesta di Tuchel di un esterno sinistro. Un’occasione da non poter lasciare per il terzino brasiliano, pronto ad una nuova avventura.



