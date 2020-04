Fabrizio Romano: “Pogba è impensabile, per Lautaro non si faranno sconti. Mertens…”

Il calcio giocato è fermo ma il mercato continua: le squadre – e sopratutto l’Inter – continuano a lavorare “da casa” in vista della prossima sessione di calciomercato in programma in estate. In attesa di capire eventuali sviluppi e le modalità di mercato, l’esperto Fabrizio Romano ai microfoni di Calciomercato.com ha risposto a tante domande sul mondo nerazzurro, da Lautaro, a Pogba fino ad arrivare a Mertens.

ATTACCO – “Di certo la Juve potrà tornare su Icardi, ma prima il PSG deve riscattarlo e l’Inter è in attesa. Il Chelsea ha rinnovato il contratto di Giroud per un altro anno, dunque può tenerlo. L’Inter non farà alcuna trattativa per lui: lo avrebbe preso solo a zero, così non sarà. Non riscatterà Sanchez e al momento lavora su Mertens ma il giocatore non ha preso alcuna decisione”.

LAUTARO – “L’Inter non ha nessuna intenzione di fare sconti, al massimo una contropartita. Vidal e Arthur avrebbero poco senso; al Barcellona piace molto anche Stefano Sensi”.

JONATHAN DAVID E LUCAS VAZQUEZ – “Vazquez? Non è l’esterno a tutta fascia che ha in mente l’Inter. Jonathan David è ritenuto un ottimo prospetto ma Conte vuole giocatori più pronti subito”.

POGBA – “Pogba guadagna quasi 16 milioni e ne costa almeno 100: oggi è impensabile per l’Inter”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!