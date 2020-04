Fares, il retroscena di mercato: tutto fatto con l’Inter, poi il grave infortunio

Un brutto infortunio ed un retroscena di mercato che avvicina Inter e Spal. Al centro dei discorsi c’è Mohamed Fares, esterno sinistro classe 1996 del club di Ferrara. Secondo quanto riportato infatti da Alfredo Pedullà sul proprio sito, in estate il calciatore è stato ad un passo dall’indossare la maglia nerazzurra per entrare a disposizione di Antonio Conte già da inizio stagione.

A complicare i piani interisti e a far saltare la trattativa ormai vicina alla fumata bianca ha influito anche l’infortunio subito dal giocatore che, tra l’altro, ha condizionato anche la sua prima parte di campionato. Tutto pronto per un sì da 12 milioni di euro più bonus da versare nelle casse della Spal per l’Inter, ad un passo da Fares prima del nulla di fatto.

