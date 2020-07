Fascia sinistra, Biasin fa chiarezza: “Nessuna trattativa per Alaba e Gosens. A breve offerta per Emerson Palmieri”

Il mercato dell’Inter in queste ore è sempre più movimentato, sia in entrata che in uscita. I nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta sono diversi e riguardano vari settori di gioco. Oltre all’attacco, con la questione sempre viva legata a Lautaro Martinez, c’è la fascia sinistra ancora da sistemare. Antonio Conte ha chiesto in vista della prossima stagione un titolare da utilizzare sulla corsia opposta a dove giocherà Hakimi e i nomi in ballo sono diversi.

A fare il punto della situazione sulla fascia sinistra ci ha pensato Fabrizio Biasin. L’esperto giornalista, attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto chiarezza sulle trattative del club di Suning. In particolare, ha smentito tutte le voci su una possibile trattativa per Alaba e Gosens, che spesso sono stati accostati alla Beneamata. E’ forte, invece, l’interesse per Emerson Palmieri e nei prossimi giorni potrebbe arrivare una proposta ufficiale al Chelsea.

