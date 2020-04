Fiorentina, Commisso fa il punto sul mercato: “Castrovilli resta. Chiesa? Serve l’offerta giusta”

In una lunga intervista concessa a TeleLombardia, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha scelto di analizzare nello specifico diverse tematiche che coinvolgono la Viola e, per questioni di mercato, anche l’Inter di Antonio Conte, tentata dai colpi Chiesa e Castrovilli.

MERCATO – “Castrovilli resterà alla Fiorentina di sicuro. Chiesa l’ho tenuto la scorsa estate: ora, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potremo anche accontentarlo. Negli ultimi mesi però non ci siamo incontrati. La situazione è cambiata negli occhi del giocatore e di tutti: il nostro obiettivo è costruire una squadra forte”

SCAMBI – “I valori dei giocatori si sono abbassati, è vero. Quando club come Juventus e Roma – che sono quotati in borsa – modificano il loro valore con alte percentuali vuol dire che qualcosa dovrà cambiare. Sono sicuro che i prezzi di ieri non saranno quelli di oggi”

SFOGO CONTRO LA JUVENTUS – “In quell’occasione ero arrabbiato e stavo proteggendo il mio club. Ho visto cose che non mi sono piaciute e con tutti i soldi che sto dando all’Italia sono stato anche multato. Dovevo dire qualcosa dopo mesi di ingiustizie. Non chiedo favori, solo di essere trattato come le altre squadre di Serie A”

