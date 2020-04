Florenzi svela il retroscena di mercato: “Sono stato vicino all’Inter, era un’offerta molto importante”

In una lunga intervista concessa a Sky Sport in occasione di #CasaSkySport, l’ex calciatore della Roma Alessandro Florenzi, oggi al Valencia, ha svelato un importante retroscena di mercato che coinvolge anche il corteggiamento dell’Inter, in passato vicino alla firma dell’esterno.

“Non ho rifiutato soltanto l’Inter – racconta Florenzi – ma anche altre squadre italiane. L’ultima è stata l’Inter, nel momento in cui dovevo rinnovare con la Roma, e la loro era un’offerta molto importante. Ma le emozioni provate a Roma non me le porterà via nessuno. Mi hanno detto di scegliere con la testa, ma ho scelto col cuore ed ora non so se tornerò”. Questo il particolare di mercato svelato dall’ex calciatore della Roma, oggi protagonista di luci ed ombre in Spagna con il Valencia. Futuro tutto da scrivere per Florenzi: in passato però, il giallorosso è stato molto vicino al passaggio all’Inter.

