Barcellona, è guerra totale. Il candidato presidente Font: “Rischiamo il fallimento”. Che succede con Lautaro?

Non stiamo, qui, per dare la notizia che il Barcellona sia realmente sull’orlo del fallimento economico, perché sino a questo momento la cosa attiene esclusivamente a una propalazione di Victor Font, candidato alla presidenza della medesima società. Secondo: in Spagna la scelta del presidente di una società di calcio avviene attraverso una votazione dei soci al termine di una vera e propria campagna elettorale, dove certi tipi di uscite sono più che ordinaria amministrazione. Ecco perché la frase scritta in una lettera indirizzata alla stampa da parte sopra citato Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona come leader del gruppo Sì al futur (“Pericolo di una bancarotta economica e morale”), almeno per ora, è da circoscrivere a quell’esatto contesto.

Dopodiché, quello che Font sostiene e scrive è vero. E’ vero, cioè, che “siamo nel mezzo di una pandemia che ha fermato il pianeta e avrà effetti in tutti i settori della vita, anche nello sport”, è più o meno condivisibile l’opinione che al Barcellona sia in corso “una vergognosa escalation di crepe nel comportamento istituzionale del club”, “con accuse e gravi rimproveri tra i membri del consiglio di amministrazione, oltre a sei improvvise dimissioni”. Come ricorda Font, inoltre, la squadra “è in guerra civile da molte settimane contro la proprietà, con Messi che ha avuto un’aspra disputa con Bartomeu riguardo al taglio degli stipendi e con Eric Abidal per le accuse ricevute in merito al licenziamento dell’ex allenatore Ernesto Valverde”.

E quindi è chiaro che – se non il paventato pericolo del fallimento – almeno questa situazione di estrema incertezza costringe i blaugrana a congelare molte delle questioni messe in piedi, nelle ultime settimane, per il futuro. Tra queste, ovviamente, va monitorata quella relativa a Lautaro Martinez: anche stamane la stampa spagnola rilanciava l’interesse del Barcellona per l’attaccante dell’Inter. A cui solo i veleni interni al club catalano sembrano in grado di poter mettere un freno.

