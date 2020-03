Dall’Inghilterra – Sanchez-Manchester United, rientro dall’Inter già in questa stagione?

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, Alexis Sanchez potrebbe scendere in campo nelle partite finali di Premier League se il coronavirus dovesse “prolungare” la stagione. Tutte le gare sono state rinviate almeno fino al primo fine settimana di aprile e per la ripresa non c’è ancora una data certa.

Lo scenario più probabile è che la stagione si prolunghi in estate con partite oltre giugno e luglio. A quel punto i club potrebbero ritrovarsi nel caos per la scadenza dei contratti e le formule di prestito. Alexis Sanchez, che è in prestito all’Inter, potrebbe tornare al Manchester United per la scalata finale alla qualificazione in Champions League. Situazione che potrebbe riguardare anche l’Arsenal, che ha prelevato in prestito il difensore centrale William Saliba dal Saint Etienne.

