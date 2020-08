CdS – Fumata grigia tra Conte e Zhang: no alla carta bianca sul mercato, ma con un compromesso

Nell’ultimo periodo, leggendo tra le righe nelle dichiarazioni di Antonio Conte, il rapporto tra il tecnico dell’Inter ed il presidente nerazzurro Steven Zhang sembrava essersi decisamente incrinato. In realtà, con una chiamata pacificatrice, i due si sono riavvicinati; nonostante ciò, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono state dettate determinate condizioni per l’operato della società nell’immediato futuro.

Zhang, infatti, non concederà mai carta bianca ad Antonio Conte sul mercato, poiché l’obiettivo numero uno rimane quello di tutelare i bilanci societari, affinché si possano evitare errori commessi in passato; inoltre, anche a livello di controllo all’interno dell’organigramma Conte sarà limitato. Il compromesso, però, per quanto riguarda i desideri dell’allenatore, è stato trovato; l’ex CT della Nazionale sarà accontentato nella campagna acquisti del club, ma pur sempre rispettando i conti.

