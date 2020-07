Futuro Alaba, Falk rivela: “Ancora nessun accordo per il rinnovo del contratto con il Bayern”

Il mercato dell’Inter ha preso il volo, dopo l’ultimo grande acquisto di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è il primo colpo dei nerazzurri, che hanno deciso di fare un investimento importante per portarlo alla corte di Antonio Conte. L’allenatore leccese, però, non ancora soddisfatto della rosa e vuole rinforzi anche in altri settori per costruire una rosa più competitiva possibile. Ausilio e Marotta si guardano intorno, cercando gli affari giusti in giro per il mondo.

Sistemata la fascia destra, ora si pensa alla sinistra. Tra i vari nomi che circolano da tempo, come Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, c’è anche David Alaba, esterno del Bayern Monaco. Il calciatore sembrava dover rinnovare il contratto con i bavaresi, ma secondo quanto riportato da Christian Falk le cose non stanno esattamente così. Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista di Bild ha rivelato che ancora non è stato trovato nessun accordo tra il laterale austriaco e il club di Flik. Il suo futuro rimane incerto e l’Inter resta alla finestra.

