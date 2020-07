Futuro Alaba, Rummenigge allontana l’Inter: “Presto il rinnovo di contratto. Può finire la carriera al Bayern”

L’Inter è impegnata nell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta e sarà una sfida decisiva per il secondo posto. Oltre agli impegni di campo, però, Marotta è sempre al lavoro sul mercato, in cerca di affari che possano alzare l’asticella della rosa in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda l’esterno sinistro, si parla da diverse settimane di un interessamento per David Alaba. Del suo futuro ha parlato Rummenigge, raggiunto dai microfoni di Sky Sports Deutschland.

Queste le sue parole: “Alaba ha disputato un’ottima stagione. A causa di diversi infortuni è stato costretto a giocare come difensore centrale e lo ha fatto egregiamente. Per noi è come il Franz Beckenbauer di colore. E’ il primo calciatore a giocare al suo livello ed è cresciuto anche come personalità. Rinnovo? Sono ottimista e penso che presto troveremo un accordo. Credo che possa finire qui la sua carriera. Sa cosa vuole il Bayern da lui e noi sappiamo cosa può dare”.

