Futuro Aubameyang, Lacazette è sibillino: “Non so cosa deciderà. Spero di avere notizie prima della stampa”

E’ uno tra gli attaccanti più richiesti in Europa e il suo futuro resta ad oggi un tabù. Pierre-Emerick Aubameyang è da tempo al centro di voci di mercato che lo vedono lontano dall’Arsenal. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021 e molti club seguono con interesse gli sviluppi- Una di queste è l’Inter, che è in attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez e il bomber dei Gunners è un nome che piace molto al club di Suning. Di lui ha parlato il suo compagno di squadra Lacazette, intervenuto ai microfoni di beIN SPORTS.

Ecco le parole dell’attaccante francese: “Aubameyang è già una delle leggende dell’Arsenal, grazie al numero di goal che ha segnato in così poche partite. Ma ad essere sinceri, abbiamo smesso di parlarne del suo futuro, perché a lungo termine può essere noioso. Sono cose che possono infastidire e io non sono una persona che crea questi disagi. Aspetterò la sua decisione come tutti gli altri, spero solo di avere notizie certe prima che lo sappia la stampa”.

