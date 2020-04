Futuro incerto per Vanheusden: l’Inter valuta il ritorno a parametro zero

Svincolato e con il futuro tutto da scrivere dopo il grande caos creato con lo Standard Liegi. Attende di conoscere quella che sarà la sua nuova strada Zinho Vanheusden, ex difensore nerazzurro licenziato dal club belga, insieme ad altri compagni, per aver rifiutato la riduzione dell’ingaggio per l’emergenza Coronavirus. Lo Standard l’aveva acquistato dalla Beneamata la scorsa estate: 12 milioni di euro il costo del suo cartellino per una stagione fin qui terminata nel peggiore dei modi.

Come riportato da Calciomercato.com, in base ai patti stretti con lo Standard Liegi, l’Inter avrebbe dovuto riacquistarlo versando nelle casse del club belga 15 milioni di euro. Una sorta di promessa che, a questo punto, sarà costretta a decadere visto il presente del calciatore che viaggia verso lo svincolo d’ufficio. Non è escluso un riavvicinamento tra le parti anche se, in caso di situazione immutata, l’Inter avrebbe la possibilità di riacquistare il giocatore da svincolato, riportandolo a Milano a costo zero e con la possibilità di inserirlo in eventuali trattative di scambio. Scenario da non sottovalutare per Marotta ed Ausilio che monitorano, a distanza, il presente di Zinho Vanheusden.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!