Futuro Males, l’agente spegne le voci: “Ancora nessuna offerta ufficiale dall’Inter”

Il calciomercato non è ancora aperto, ma l’Inter si sta muovendo su diversi fronti. La notizia del giorno è la trattativa per Darian Males, giovane attaccante svizzero sul quale la squadra nerazzurra avrebbe fatto passi molto importanti. Un colpo che guarda al futuro, considerata l’età di 19 anni del calciatore del Lucerna. La sua statura, che raggiunge i 189 centimetri e la sua agilità hanno convinto gli uomini di mercato dell’Inter, che sarebbero ad un passo dal colpo.

Tuttavia, contrariamente da quanto emerso nelle ultime ore, ha parlato del suo futuro direttamente l’agente Gezim Ibrahimi, che ha smentito la trattativa con la squadra di Suning. Raggiunto dai microfoni di nau.ch, il procuratore ha dichiarato: “Non abbiamo ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale dall’Inter”. Di lui ha parlato anche il tecnico del Lucerna Fabio Celestini: “Non ho sentito nulla sulla trattativa. Se andasse in porto il suo trasferimento, sarei molto per felice per il ragazzo. Da allenatore sarebbe una vittoria per me, avendolo utilizzato nella prima squadra”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!