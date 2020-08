Futuro Messi, parla Tancredi Palmeri: “Sarebbe affascinante vederlo all’Inter. E’ chiaro che un club già c’è”

E il calciatore più discusso del momento. Il futuro di Lionel Messi ad oggi resta un tabù e le voci di un suo possibile addio al Barcellona sono sempre più forti. Della questione che ruota intorno all’argentino ha parlato Tancredi Palmeri, esperto di mercato raggiunto dai microfoni di Radio24.

Queste le sue parole: “La partita con il Barcellona non è ancora chiusa, anche se si è complicata più del previsto. Lui ha chiesto alla FIFA un certificato di trasferimento temporaneo, ma questo di solito si fa tramite la squadra in cui andrai a giocare. E’ chiaro quindi che un nome c’è già”.

Fattore Guardiola: “Il Manchester City in questo momento a davanti a tutti alla corsa per Messi. Lui e Guardiola non si lasciarono bene e questa volta è stato l’argentino a chiamare il tecnico, di solito avviene il contrario”.

Sogno Inter: “Lui è come il colore nero: sta bene ovunque. Sarebbe molto affascinante vederlo all’Inter, ma nella sua testa credo che il Psg potrebbe essere la squadra giusta per vincere. Con un tridente con Neymar e Mbappé vinci facile”.

