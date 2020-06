Futuro Nainggolan, Marotta sibillino: “Non vogliamo svalutarlo. Non c’è fretta di decidere, valuteremo con calma”

Il calciomercato non è ancora iniziato, ma è entrato nel vivo ormai da tempo. Con lo stop del calcio giocato, forzato dalla pandemia Coronavirus, le voci sui calciatori sono in continua evoluzione, in particolare quando si tratta di personaggi di un certo calibro. In casa Inter, oltre alle varie questioni legate agli attaccanti, c’è anche il caso Nainggolan a tenere banco. Il centrocampista belga, infatti, è in prestito al Cagliari e al termine della stagione tornerà in nerazzurro, come concordato tra le due società.

Il ritorno a Milano, tuttavia, potrebbe non essere solamente di passaggio, come si pensava qualche tempo fa. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha lasciato aperte le porte per il futuro del Ninja in nerazzurro: “Non vogliamo svalutarlo. Rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere”. Come è noto, Antonio Conte sta cercando dei rinforzi per il suo centrocampo e quello del belga potrebbe essere un nome che tornerebbe molto utile, considerando che il suo contratto scadrà nel 2022.

