Futuro Tonali, Cellino svela: “Vuole restare in Italia e lo accontenteremo. Inter e Juventus hanno mostrato interesse”

Sandro Tonali è ormai un obiettivo più che concreto dell’Inter. I nerazzurri hanno fatto passi importanti verso il gioiello azzurro e gli uomini di mercato vogliono studiare la mossa giusta per regalarlo ad Antonio Conte. Del suo futuro ha parlato direttamente Massimo Cellino, intervenuto a Gr Parlamento. Il presidente del Brescia ha approfondito il discorso che riguarda l’interesse nerazzurro verso il classe 2000, svelando la destinazione preferita del ragazzo.

FUTURO DI TONALI – “Il suo desiderio è quello di restare in Italia e lo accontenteremo. Con Marotta ho un ottimo rapporto, così come con Agnelli e Paratici. Entrambe hanno dimostrato di essere interessate al calciatore, ma lo hanno chiesto anche altre società italiane ed estere. Al momento non ho ancora approfondito alcun discorso. Ora mi auguro che il ragazzo giochi bene a pallone in quest’ultima parte di campionato e finisca nel migliore dei modi”.

QUANTO VALE TONALI – “Le valutazioni sono dettate dalle domande e offerte. Finora c’e’ stata qualche telefonata, ma non sono entrato nei dettagli. Mi viene difficile parlarne dopo tutto quello che è successo. Spero che il ragazzo giochi a pallone e si diverta come faceva prima, non vorrei che tutte queste voci danneggino la nostra squadra e ne limitino le percentuali di salvezza. Scambi? No, grazie. Non siamo venuti a chiedere l’elemosina”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!