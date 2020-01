Gabigol è la prima cessione: con il Flamengo si chiude entro la settimana

Le parole di ieri del vicepresidente del Flamengo Marcos Braz sono state molto chiare: “C’è l’accordo per Gabigol, ma manca quello con l’Inter”. Il club brasiliano ha espresso fin da subito la volontà di voler trattenere il giocatore dopo la grande stagione appena passata, e sembra vicino al suo obiettivo.

Lo scoglio più grande infatti era convincere il calciatore (in attesa da offerte dall’Europa): con i nerazzurri i contatti sono già avviati da tempo e la formula – riferisce La Gazzetta dello Sport – prevede anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante. 18 milioni di euro e il 20% sulla vendita futura: questa l’offerta del Flamengo per convincere l’Inter alla cessione. L’obiettivo è di chiudere l’affare entro il 27 gennaio, giorno in cui i brasiliani si raduneranno per la prossima stagione.



