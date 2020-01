Mercato – Proposta dal West Ham per Gagliardini: no secco dell’Inter. Ecco cosa offrivano gli Hammers

La richiesta è arrivata, ma è immediatamente arrivata anche la riposta: no secco. L’Inter l’ha sbrigata così, con un paio di fax o telefonate: le avances del West Ham per Roberto Gagliardini non hanno avuto buon esito da parte nerazzurra. La richiesta: avere il centrocampista italiano in prestito. La risposta, di cui abbiamo già detto: no secco, il giocatore non è in vendita. A riferirlo, sul proprio profilo Twitter, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

E il diniego nerazzurro per la proposta degli Hammers per Gagliardini si insedia in un contesto più ampio di discorsi tra le due società che faticano puntualmente a decollare: è tema proprio di questa sessione di mercato l’offerta che il West Ham ha mosso nei confronti dell’Inter per Gabigol: anche quella rispedita con decisione al mittente, col giocatore brasiliano che – dunque – si avvia verso il ritorno a titolo definitivo al Flamengo. Ora, a questo, si aggiunge il “no” a Gagliardini. E siamo già a due.

