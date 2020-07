Dall’Argentina – Niente Gaich per il CSKA Mosca: rispunta l’ipotesi Serie A

Si sa, Antonio Conte vuole dal mercato giocatori esperti e con mentalità vincente per riportare in alto la società nerazzurra. Allo stesso tempo, però, sarebbe importante progettare per il futuro: uno dei nomi in voga per l’avvenire della Beneamata è senza alcun dubbio Adolfo Gaich, attaccante argentino del San Lorenzo, capace di siglare 5 reti in 13 presenze in questa stagione.

Il classe ’99 sembrava vicino ad un approdo in Russia, al CSKA Mosca, ma, come riportato da TNT Sports, l’accordo è saltato per le richieste troppo esose da parte del suo entourage. A questo punto, si riapre la pista legata alla Serie A per Gaich: Milan e Parma hanno messo gli occhi su di lui, ma anche l’Inter ha effettuato un sondaggio per l’attaccante nel giro delle giovanili dell’Albiceleste.

