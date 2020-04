Gattuso ostacolo dell’Inter per Mertens: è tra le priorità del Napoli

L’Inter non molla Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, ancora alle prese con la questione rinnovo che lo vede protagonista in azzurro, è finito nel mirino dei nerazzurri in chiave mercato e spera di riuscire a strapparlo alla concorrenza in vista della prossima estate. Il Chelsea lo segue da vicino: Lampard vuole portarlo in Premier League ma, secondo gli ultimi aggiornamenti, il Napoli non sembrerebbe intenzionato a lasciarlo partire.

Secondo quanto riportato infatti dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso avrebbe indicato Fabian Ruiz, Zielinski e proprio il belga Dries Mertens tra i punti fermi da cui ripartire in vista della prossima stagione. Tra le cessioni, il Napoli sembrerebbe orientato sugli addii di Allan, che non rappresenta più una prima scelta per l’allenatore, e quello di Lozano. Mertens vive una situazione complessa ma il tecnico degli azzurri spera di trattenerlo al San Paolo, allontanando così Inter e Chelsea, in corsa per la firma del belga.



