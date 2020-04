Gazzetta.it – Chelsea o Barcellona per le fasce dell’Inter: Conte però deve affrontare Abramovich

Chelsea o Barcellona per rinforzare le fasce. L’Inter lavora sodo per regalare ad Antonio Conte almeno una pedina di spicco per le corsie esterne, martoriate dagli interrogativi dei protagonisti in nerazzurro. Destino in dubbio per le frecce interiste: Moses è alla ricerca di tempo per potersi mettere in mostra come vorrebbe e guadagnare una grossa fetta di Inter, Biraghi resta invece fortemente in dubbio. Asamoah insegue il rientro in campo ma potrebbe salutare la Beneamata a luglio mentre Candreva viaggia verso una conferma in pompa magna anche grazie alla cura Conte.

Attraverso il focus pubblicato da Gazzetta.it emergono quelli che sono stati indicati come gli obiettivi primari individuati dall’Inter per la fascia. In maglia Chelsea spazio a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. La realtà è che, però, Abramovich difficilmente deciderà di scendere a patti nel faccia a faccia con Conte, soprattutto in relazione ai vecchi nervi tesi tra le parti. Concorrenza e richieste esose per i due in Blues potrebbero spingere la Beneamata a virare sugli esterni del Barcellona, considerando soprattutto una possibile trattativa per Lautaro. Semedo e Junior Firpo, secondo il portale online della rosea, sono due profili compatibili con l’attuale progetto interista ed i dialoghi con i catalani, a prescindere dal Toro, continuano senza sosta. Chelsea o Barcellona per le fasce dell’Inter, a caccia del giusto rinforzo in corsia per riaccendere la fiamma nerazzurra e portarla in vetta alle classifiche.

