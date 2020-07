GdS – Affondo per Dzeko, ma ad una condizione: trattativa con la Roma solo se messo sul mercato

Un anno fa, tutto sembrava apparecchiato per il suo arrivo nella Milano nerazzurra: un anno dopo Radja Nainggolan, un altro fuoriclasse giallorosso approdava alla Beneamata. Alla fine, però, Edin Dzeko decise di rimanere a Roma, lasciando Antonio Conte privo dell’obiettivo di mercato richiesto fin dalla primavera; ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un nuovo affondo.

Il cigno di Sarajevo era (e, probabilmente, è tuttora) in cima alla lista dei desideri del tecnico nerazzurro, che vorrebbe averlo con sé nella prossima stagione; la strategia dell’Inter, però, questa volta sarà differente: nessun contatto privato con il giocatore, solo una semplice trattativa con la società. Se la Roma lo metterà sul mercato, dunque, i nerazzurri saranno in pole-position per aggiudicarselo; in caso contrario, Conte dovrà farne a meno per la seconda stagione consecutiva.

