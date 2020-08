GdS – Conte chiede muscoli per il centrocampo: sono tre i nomi nell’agenda di Marotta

Il centrocampo sarà un reparto chiave nella prossima finestra di mercato. Antonio Conte, infatti, lo reputa fondamentale nel 3-5-2 ed è sempre molto attento a scegliere gli interpreti giusti. Ci sono tanti nomi che ruotano. attorno all’Inter, per alcuni dei quali i dirigenti nerazzurri si sono messi già attorno ad un tavolo per parlare di cifre e possibili accordi. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese ha chiesto espressamente dei muscoli per il suo centrocampo e Marotta è al lavoro per accontentarlo.

In particolare, ci sono tre nomi molto caldi in entrata che possono soddisfare Conte. Uno di questi è Ndombele, di cui si sta parlando molto in queste ore in un possibile scambio con Milan Skriniar. Il sogno rimane Kanté, non ritenuto più incedibile dal Chelsea, ma che comunque resta oggettivamente una pista difficile. Ultimo, ma non per importanza, c’è il solito Arturo Vidal, che potrebbe rientrare in una possibile trattativa con il Barcellona per Lautaro.

