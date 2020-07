GdS – La lista della spesa di Conte si allunga: servono volti nuovi in almeno quattro posizioni

La sconfitta casalinga contro il Bologna ha portato con sé strascichi dolorosi, che si potranno risolvere esclusivamente agendo sul mercato, sia in entrata che in uscita. A tal proposito, dunque, La Gazzetta dello Sport ha delineato le mosse della dirigenza nerazzurra per le cessioni programmate ed i conseguenti acquisti, volti a puntellare mancanze in ruoli fondamentali. Quali sono?

Sostanzialmente, la strategia verte su quattro posizioni: difensore centrale, esterno sinistro, centrocampista centrale ed una prima o seconda punta; in più, servirebbe un’alternativa di livello a Samir Handanovic, che dovrebbe rispondere al nome di Ionut Radu, rientrante dal prestito al Parma. Tornando ai quattro ruoli, tutti hanno la stessa importanza nello scacchiere di Antonio Conte.

Il difensore centrale, ad esempio: ruolo fondamentale dal quale costruire la manovra, con un elemento di livello come Godin ormai escluso dal progetto. Si cercherà, dunque, un centrale abile nella difesa a tre. L’esterno sinistro, inoltre, è un’altra posizione nella quale bisogna muoversi: Biraghi tornerà a Firenze, Asamoah pare sempre più un’incognita ed Ashley Young tra pochi giorni avrà 35 anni.

Infine, il centrocampista centrale (preferibilmente una mezzala), che sappia far rifiatare Barella e Brozovic fornendo prestazioni di livello, ed una nuova aggiunta nel reparto offensivo: Sanchez ed Esposito non offrono garanzie, che si possa tornare su Dzeko o Giroud? Senza dimenticarsi della suggestione Cavani, sempre più vicino alla Roma.

