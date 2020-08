Dalla certezza Tonali alla passione Vidal: La Gazzetta disegna l’Inter 2020-2021

L’Inter continuerà con Antonio Conte. Il tanto atteso incontro tra il tecnico e la dirigenza ha avuto un esito positivo e da ambo i lati c’è la volontà e la determinazione di proseguire il cammino insieme. I nerazzurri iniziano a pianificare così la prossima stagione e per farlo vogliono partire dal mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima finestra sarà caratterizzata da movimenti strategici, caratterizzata anche da qualche sacrificio.

Sono 40 i milioni di euro già spesi da Suning per assicurarsi l’esterno Hakimi, tra i più forti nel suo ruolo. Un colpo verrà fatto anche sulla fascia sinistra e quello di Emerson Palmieri è il nome più caldo in questo senso. Per il centrocampo c’è Sandro Tonali, in pugno già da diverso tempo, per il quale Marotta e Cellino avrebbero trovato un accordo economico nelle ultime ore, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 35 milioni di euro.

I sogni in mezzo al campo di Conte sono Kanté e Ndombele, ma la pista più ‘semplice’ da percorrere è quella che porta ad Arturo Vidal: il cileno è ai margini del Barcellona, che lo ha invitato a trovarsi una nuova squadra. In attacco c’è l’incognita legata a Lautaro Martinez, con i catalani che non mollano la presa. In caso di addio, il preferito dal tecnico leccese è Edin Dzeko. Non faranno parte dell’Inter 2020-2021, invece, Skriniar e Brozovic. Se parte lo slovacco, che piace molto a José Mourinho, il sostituto sarà Kumbulla. Anche il croato potrebbe essere uno dei sacrifici nobili del club di Suning, che aspetta estimatori pronti a fare un investimento importante.

Ecco, dunque, come sarà l’Inter del 2020-2021:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; HAKIMI, Barella, TONALI, EMERSON PALMIERI, VIDAL; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

