GdS – Darmian in pole per la fascia sinistra: Asamoah non convince

Non solo un centrocampista: la priorità dell’Inter – in questa sessione di mercato – è anche trovare un esterno di fascia sinistra. L’infortunio che sta tenendo ai box Asamoah da settimane è più serio del previsto e l’ex Juventus non dà garanzie.

Ecco che il club dunque vuole tutelarsi e rinforzare anche le corsie laterali, come confermato dallo stesso Marotta ieri. Secondo La Gazzetta dello Sport il nome in pole per la fascia sinistra è quello di Matteo Darmian. L’esterno del Parma può trasferirsi da un momento all’altro in nerazzurro, a gennaio o a luglio, soprattutto se dovesse uscire Godin.

