GdS – Doppio Emerson in fascia per Conte: Palmieri un obiettivo, Royal una scoperta

Profili diversi ma ruoli identici. E a scherzare con l’Inter ci si mette anche l’omonimia. Emerson Royal ed Emerson Palmieri, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, rappresentano le due carte della Beneamata in chiave mercato. Giocatori di fascia protagonisti, a fasi alterne, con i rispettivi club: l’ex Roma fatica a trovare spazio al Chelsea, mentre il brasiliano è esploso in Liga con il Betis.

Oltre ai soliti noti di casa Barcellona, accostati all’Inter dai blaugrana per abbassare le pretese per Lautaro Martinez, i nerazzurri lavorano per rinforzare le fasce di Antonio Conte. Con Moses, Asamoah e Biraghi in bilico, alla Beneamata serviranno due nuove pedine da schierare sulle corsie esterne. Dal Chelsea piace Marcos Alonso ma le richieste dei Blues restano esose. Sguardo fisso dunque su Emerson Palmieri, corteggiato però anche dalla Juventus e pronto a diventare protagonista di un duello di mercato. La sorpresa dal Betis ha praticamente lo stesso nome dell’ex Roma: Emerson Royal, brasiliano, ottimo interprete nel 3-5-2 del club di Siviglia sulla sinistra. Due Emerson per le due fasce interiste: così Marotta ed Ausilio lavorano alla nuova Inter.



