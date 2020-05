GdS – Giorni decisivi per Lautaro: il Barcellona ha fretta ma l’Inter può toglierlo dal mercato

Questioni di attese e diplomazie per conoscere il proprio futuro ed indirizzarlo verso i lidi giusti. L’Inter studia le mosse migliori per frenare i desideri del Barcellona e non cedere alle lusinghe, con la speranza di poter cancellare i tentennamenti e lanciarsi verso il domani solo con delle certezze nella propria valigia. Questo il mantra che Marotta ed Ausilio provano a ripetersi in termini di mercato, nonostante le sirene spagnole per Lautaro Martinez e le lusinghe dei catalani che hanno scelto di non abbandonare la pista che porta al Toro.

A rivelare una delle possibili prime svolte della prossima finestra estiva delle trattative ci ha pensato però La Gazzetta dello Sport che ha raccontato un retroscena importante che riguarda proprio il futuro dell’attaccante argentino. Se il Barcellona dovesse continuare a presentare sul piatto offerte lontane dalla cifra stabilita dai nerazzurri per l’addio del giocatore, il club potrebbe decidere di toglierlo definitivamente dal mercato. Una scelta che accontenterebbe tutti i tifosi nerazzurri e che rischia di spezzare i sogni dei blaugrana, sempre alla ricerca di un nuovo gioiello per il proprio reparto avanzato.

Giorni sempre più decisivi per i catalani, con Bartomeu che ha sottolineato un fattore importante: nel caso in cui la trattativa non dovesse risolversi entro metà maggio, il Barcellona sarà pronto a cambiare obiettivo. Una fretta che getta dosi ancor più grandi di ottimismo verso la permanenza di Lautaro Martinez all’Inter, in un club sempre più deciso a riscrivere la storia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!