GdS – Il Milan sorpassa l’Inter su Tonali: Cellino gradisce la destinazione rossonera

E’ uno dei calciatori più discussi in chiave mercato. Quello di Sandro Tonali è un nome che piace ormai da tanto tempo all’Inter, che ha l’accordo economico col giocatore e cerca quello definitivo con il Brescia. Su di lui c’è anche il Milan e in queste ore si sta scatenando un vero e proprio derby per acquistarlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero superato il club di Suning per la corsa al centrocampista. Il Milan offrirebbe a Cellino un prestito da 10 milioni con diritto fissato a 25, in aggiunta a 3 milioni di bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita. L’Inter al momento attende, perché in quel reparto ha altre priorità, come Vidal o altri profili di livello internazionale. La sfida per il classe 2000 resta viva.

