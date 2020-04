GdS – Inter alla finestra per Mertens: rotture con il Napoli decisive per l’assalto

L’ultima occasione a zero per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. L’Inter non perde di vista i suoi obiettivi in chiave mercato e continua a lavorare per studiare il colpo Dries Mertens. Dopo aver perso Giroud, che ha scelto di esercitare il rinnovo di un anno con il Chelsea, i nerazzurri sono impegnati nel monitorare il destino dell’attaccante belga.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport però l’Inter per il momento resta alla finestra, in attesa di conoscere quelli che saranno i nuovi scenari tra il giocatore ed il Napoli. Situazione congelata per il rinnovo: in caso di rottura definitiva, la Beneamata sarà pronta ad approfittarne per regalarsi Mertens, profilo di spicco del reparto avanzato e vicino a lasciare gli azzurri a parametro zero. Diverse le opzioni per il reparto avanzato interista: Aubameyang torna di moda, Werner rischia di complicarsi ed il centravanti belga piace sempre più, sia a Conte sia soprattutto al suo compagno di Nazionale Lukaku.



