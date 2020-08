GdS – Inter, è sempre più Tonali: può essere la colonna del presente e del futuro

L’Inter è impegnata oggi nella sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen e sarà una gara da dentro o fuori. Gli uomini di Antonio Conte vogliono strappare il biglietto per la semifinale della competizione e cercheranno a tutti i costi una vittoria. Nel frattempo, i nerazzurri sono sempre attivi sul mercato e Marotta è al lavoro da tempo per accontentare il proprio tecnico su più fronti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter del presente e futuro vuole passare da Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, che piace tanto anche alla Juventus, può essere la colonna portante del club di Suning per i prossimi anni, ma anche nell’immediato. Lui, insieme ad altri calciatori di esperienza internazionale, potrebbero essere il giusto mix per arrivare ai traguardi più ambiziosi. La Beneamata ha avviato i contatti con Cellino da tempo e al momento gode di una posizione di vantaggio sulle pretendenti per il gioiello classe 2000, in attesa della fumata bianca definitiva.

