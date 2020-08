GdS – Inter, i regali di Suning a Conte arriveranno dal mercato: tutti i nomi della lista

L’Inter è alle prese con il finale di stagione, che prevede sfide importanti in vista del prossimo anno. Arrivare secondi in campionato è un obiettivo concreto, sia dal punto di vista dell’orgoglio che soprattutto da quello economico. Una vittoria stasera contro l’Atalanta, infatti, regalerebbe ad Antonio Conte il secondo gradino del podio della Serie A, che in termini numerici equivale a 27 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, in vista della prossima finestra di mercato c’è tutta la volontà di Suning di accontentare il tecnico nerazzurro sulle trattative. Proprio ieri Conte ha festeggiato i 51 anni, ma i regali arriveranno dalla società durante il prossimo mercato, con tanti nomi che ruotano intorno alla Beneamata.

In attesa di capire eventuali sviluppi del sogno Messi, il pallino dell’allenatore in attacco resta Edin Dzeko. Quello avanzato sarà un reparto molto movimentato, con la questione legata a Lautaro e al riscatto di Sanchez ancora da definire. Per il centrocampo i nomi sono tanti, dai più realizzabili a quelli più complicati; Tonali è un affare concreto e l’Inter spera in una chiusura in tempi brevi. Dall’Inghilterra resta viva la pista Kanté, considerato non più incedibile dal Chelsea e Ndombele, con i nerazzurri che hanno già avviato i contatti con il Tottenham. Da non dimenticare anche Vidal, stimatissimo da Conte e che potrebbe rientrare in una possibile trattativa per Lautaro al Barcellona.

Per quanto riguarda la difesa, i nomi più caldi sono quelli di Kumbulla e Vertonghen, individuati dal tecnico leccese come uomini ideali per il suo reparto arretrato. Sugli esterni, dopo l’ufficialità del colpo Hakimi, è sempre calda la pista che porta ad Emerson Palmieri. Insomma, Conte vuole festeggiare il suo compleanno nel migliore dei modi e la lunga lista dei regali è stata consegnata a Suning, che ora è pronto ad accontentarlo.

