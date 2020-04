GdS – Inter, la clausola complica i piani per Werner: ancora pochi giorni per l’assalto

Con l’affare Giroud sfumato causa rinnovo con il Chelsea, l’Inter non ha scelto di restare a guardare ed ha intenzione di accelerare sul mercato per assicurarsi un attaccante in caso di addio di Lautaro. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte rischia di poter contare sul solo Lukaku in vista della prossima stagione. Sanchez rientrerà allo United, Esposito sembra orientato verso una crescita lontano dai nerazzurri e Lautaro resta costantemente al centro delle riflessioni di mercato del Barcellona. Senza il francese, la Beneamata dovrà guardare altrove, ed il nome in pole position resta quello di Timo Werner.

60 milioni di clausola rescissoria fissata dal Lipsia ma con una scadenza particolare, ovvero fine aprile. Situazione singolare e soprattutto complicata, considerando anche l’attualità che costringe l’Inter all’attesa piuttosto che alla possibilità di accelerare. Sul giocatore inoltre il Liverpool resta in pole position mentre anche il Bayern lo segue con attenzione. Un’operazione tutt’altro che semplice ma che vede i nerazzurri sul pezzo, impegnati per ridisegnare il reparto avanzato di Conte. Il Barcellona, al momento, sembra meno affamato rispetto al recente passato per Lautaro ma l’Inter, in ogni caso, vorrà tutelarsi accelerando per un bomber.



