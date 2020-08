GdS – Inter, lunedì giorno chiave per l’incontro Conte-Zhang. Se sarà divorzio, è già pronto Allegri

E’ stata una notte amara per l’Inter. La finale di Europa League persa per 3 a 2 contro il Siviglia ha lasciato molta delusione nell’ambiente nerazzurro, che erano arrivati ad un passo dalla conquista del trofeo che manca ormai dal 1998. In viale della Liberazione è tempo di riflessioni, come dichiarato dal tecnico Antonio Conte. E’ proprio lui, infatti, al centro di tante voci, alimentate anche dopo le dichiarazioni nel post partita.

“Ne è valsa la pena. Ringrazio l’Inter per questa opportunità”. Parole che oggettivamente fanno pensare ad un addio, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport. A breve ci sarà il tanto atteso confronto tra il tecnico e la dirigenza del club e lunedì potrebbe essere una giornata chiave in questo senso. L’Inter ha bisogno di programmare il futuro e Conte ha bisogno di certezze.

L’unica strada possibile tra le due parti sembra essere il divorzio, perché quel “con o senza di me” sa tanto di separazione e il club di Suning in questo senso avrebbe già pronto l’erede: Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è l’indiziato numero uno per la panchina dell’Inter. Lunedì sarà una giornata decisiva per conoscere il futuro della squadra, che vuole ripartire al meglio già dalla prossima stagione.

