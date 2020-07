GdS – Inter, Sanchez ha convinto tutti: Marotta a lavoro per prolungare il suo prestito fino a fine agosto

E’ stato in assoluto il migliore in campo nella sfida contro il Brescia, siglando un gol e due assist. Alexis Sanchez ha finalmente iniziato a brillare e ha regalato giocate di alto livello che i tifosi aspettavano da tempo. Il suo futuro tuttavia non è ancora deciso ed è diviso tra Manchester e Milano. Da poche ore è arrivata l’ufficialità del suo prolungamento del prestito a Milano fino al termine del campionato, ma non sarà disponibile per l’Europa League, eccetto per la sfida contro il Getafe.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, Marotta sta lavorando sodo per ottenere il prolungamento del suo prestito fino al termine del mese di agosto. Il Manchester United, che è considerata una rivale dell’Inter in coppa, sa bene che i nerazzurri hanno la volontà di tenere il cileno e quindi vogliono monetizzare il più possibile la sua cessione. Il Niño Maravilla è considerato ora una pedina fondamentale in vista del finale di stagione e gli uomini di mercato della Beneamata vogliono a tutti i costi trattenerlo alla corte di Antonio Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!