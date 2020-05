GdS – Inter, terzo assalto decisivo per Cavani: la chiave col PSG resta Icardi

L’Inter ora ha davvero voglia di fare sul serio per Edinson Cavani. Sfumato Dries Mertens, vicinissimo al rinnovo col Napoli dopo il lungo flirt nei confronti dei nerazzurri, la Beneamata ha già in mente il piano per assicurarsi l’attaccante uruguaiano. A rivelare gli ultimi incastri di mercato ci ha pensato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha tracciato, nel dettaglio, le strategie di Inter e PSG.

Prima il colpo tentato la scorsa estate, quando per i nerazzurri sembrava sfumare Lukaku. Poi l’approccio di gennaio, spento dallo stesso giocatore intenzionato a concludere la stagione a Parigi. Ora, invece, il terzo assalto dell’Inter per Cavani, quello più deciso. Il riscatto di Mauro Icardi, fissato a 70 milioni ma con possibilità di sconto entro fine maggio, aprirà definitivamente le porte all’addio dell’uruguaiano, tentato dai nerazzurri. Il contratto che Marotta ed Ausilio hanno intenzione di presentare sul piatto presenta cifre lontane dai 12 milioni attuali a stagione percepiti al PSG. Si parla infatti di un biennale da 8 milioni con la Beneamata, ma prima della fumata bianca servirà però soprattutto l’addio ufficiale di Icardi al club interista. Leonardo spera di chiudere il riscatto a 50 milioni, l’Inter invece spinge per una cifra superiore: dettagli ancora da limare ma che interessano, da vicino, il futuro dell’attacco nerazzurro.

