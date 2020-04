GdS – L’Inter cerca un vice Brozovic: Tonali o Aleñá per la regia del futuro

Sguardo proiettato oltre l’orizzonte, per costruire una linea mediana su cui poter puntare oggi ma, soprattutto, in futuro. L’Inter lavora senza sosta sul mercato, alla ricerca degli ultimi ingredienti per rendere perfetta la ricetta da affidare ad Antonio Conte, già protagonista quest’anno alla guida della Beneamata. Campioni e titolari ma anche giovani di prospettiva nella lista della spesa interista tracciata da La Gazzetta dello Sport, con Tonali ed Aleñá in pole position per il ruolo di regista.

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un vice Brozovic che possa crescere all’ombra del croato ma anche rispondere presente nel momento in cui verrà chiamato in causa. Per questo il mirino degli investimenti interisti resta fisso su due diversi obiettivi. Il primo è Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia inseguito dalle big italiane da diversi mesi. Il presidente delle Rondinelle Cellino però continua a sparare alto per il giocatore, un motivo questo che potrebbe spingere l’Inter a virare su Carles Aleñá, 22 anni, del Barcellona ma in prestito al Betis. 39 presenze in blaugrana ed un profilo di spessore e dal futuro assicurato. La Beneamata punta sui giovani e lavora per investire sul futuro della propria cabina di regia.



