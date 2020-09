GdS – L’Inter si interroga sul futuro di Eriksen. Di fronte ad offerte importanti, potrebbe essere sacrificato per il sogno Kanté

Per l’Inter sarà un mercato strategico. Come emerso dall’incontro tra la dirigenza e Antonio Conte, si deve passare prima dalle cessioni per ricavare un tesoretto utile da investire in entrata. Le questioni che ruotano intorno ai nerazzurri sono diverse, sia in entrata che in uscita, soprattutto a centrocampo. Uno dei protagonisti della prossima stagione sarà Eriksen e secondo La Gazzetta dello Sport il club di Suning sarebbe di fronte ad un bivio.

Il danese è stato fin qui un oggetto misterioso, a volte fuori luogo nello scacchiere tattico del tecnico leccese. Il quotidiano sportivo sottolinea che l’ex Tottenham ha molti estimatori in Europa e qualora arrivasse un’offerta importante l’Inter potrebbe pensare ad una cessione. Marotta sta inseguendo il sogno Kanté ed Eriksen potrebbe essere uno dei sacrificati, considerando anche la corposa plusvalenza, anche se al momento non ci sono segnali di una separazione tra il danese e la Beneamata.

