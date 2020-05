GdS – L’Inter studia il piano per Pogba: Zhang sogna il colpo per bruciare la Juventus

Diverse incognite ma un solo grande obiettivo: vincere il duello con la Juventus ed assicurarsi il grande colpo a centrocampo. Nuovo Derby d’Italia sul mercato per l’Inter, ancora a caccia del grande nome in mezzo al campo. Sul taccuino, in cima alla lista dei desideri, il nome di Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente della Beneamata Steven Zhang sarebbe pronto a regalarsi, e a regalare a tutti i tifosi interisti, un profilo di spessore internazionale per cancellare definitivamente il gap con la Juventus. L’affare però non è semplice e si articola in diversi punti.

Il primo riguarda le cifre della trattativa. Il contratto di Pogba scade nel 2021. Il rinnovo con il Manchester United non sembra rientrare nell’orbita del giocatore che guadagna, però, quasi 17 milioni di euro. Salario fuori portata per l’Inter anche se il presidente interista ha voglia di mettere a segno un colpo da novanta. E non sembra bastare il favore del decreto crescita, pronto a spingere per l’arrivo di calciatori stranieri in Italia. A compromettere i piani nerazzurri è anche la realtà di un mercato in uscita che non presenta nomi che possano stuzzicare le idee dei Red Devils in vista di possibili inserimenti di contropartite. Proprio dalle cessioni però può arrivare l’ossigeno necessario ad annusare il colpo dall’Inghilterra. Icardi, Perisic, Joao Mario ma anche Vecino: pedine in uscita per un tesoretto da far invidia e che può tener testa ai bianconeri e, perché no, anche superarli. L’affare dell’Inter per Pogba assume molteplici sfumature: Zhang non molla la presa ed ha pronto il piano strategico per convincere il Manchester United e far felici i propri tifosi.



