GdS – Mertens, non solo l’Inter: sul belga piomba anche la Roma

Sarà una lunga sessione invernale per Dries Mertens: l’attaccante belga non sta passando un gran momento di forma con il suo Napoli ed ha dovuto saltare la sfida di ieri sera con l’Inter per infortunio. Mertens infatti è tornato in Belgio per farsi curare ed è in dubbio anche la sua presenza per sabato contro la Lazio.

Non solo noie fisiche nella testa di “Ciro”, ma anche il mercato: il contratto con i partenopei è in scadenza e a giugno dunque potrebbe andare via a zero. Sono tanti i club interessati al suo profilo, tra cui l’Inter e – come riporta La Gazzetta dello Sport – anche la Roma. Il tecnico Fonseca lo ritiene ideale per il suo gioco e la sfida con i nerazzurri è aperta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!