GdS – Messi, l’Inter ci crede: Suning al lavoro per il colpo del secolo

Sono sempre più insistenti le voci sul futuro di Lionel Messi. Il calciatore argentino è al centro di tante indiscrezioni di mercato che lo vedono lontano dal Barcellona. Ad alimentarle ci ha pensato ieri RAC1, parlando della volontà del sei volte pallone d’oro di cambiare aria, non sentendosi più parte del progetto del club. Parole ancora non confermate e né smentite dal diretto interessato, ma che sicuramente bastano per accendere sempre più i sogni dei tifosi nerazzurri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ci crede. Suning lo considera un vero e proprio affare sotto tutti i punti di vista e sta aspettando un chiaro segnale da parte di Messi per tentare quello che sarebbe il colpo del secolo. Ovviamente il nodo resta sempre il suo ingaggio monstre, per un contratto in scadenza nel 2021. Anche Psg e Manchester City restano alla finestra, anche se i nerazzurri fino ad ora sono l’unico vero club accostato realmente al fenomeno argentino.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<