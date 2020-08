GdS – Per il centrocampo il pallino di Ausilio è Thomas Partey: ha una clausola da 50 milioni di euro

Antonio Conte vuole rivoluzionare il centrocampo. Il tecnico punta forte su questo reparto, considerato chiave nel suo scacchiere tattico. In attesa di capire gli sviluppi relativi a Vidal e Tonali, l’Inter si guarda intorno per accontentare le richieste del suo allenatore e aggiungere i tanto preziosi muscoli in mezzo al campo. Un nome che piace tanto in viale della Liberazione è quello di Thomas Partey, calciatore dell’Atletico Madrid.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Ghanese sarebbe un pallino di Piero Ausilio, che ha segnato il suo nome sul taccuino da ben due anni. Il centrocampista classe ’93 ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e non è considerato incedibile dagli spagnoli. Per questo l’Inter spera di abbassare le richieste di 10 milioni di euro, arrivando ad una cifra vicina ai 40 milioni. Il calciatore piace anche all’Arsenal, che nelle scorse settimane ha sondato il terreno e per Conte potrebbe essere un rinforzo importante in un reparto in continua evoluzione.

