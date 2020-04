GdS – Per Tsimikas è sempre Inter-Napoli: ecco quanto chiede l’Olympiakos

Il nome di Kostas Tsimikas è quello più caldo in questo momento per la fascia sinistra dell’Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino nelle scorse settimane il terzino dell’Olympiakos con cui ha collezionato già 37 presenze quest’anno sfornando 7 assist.

L’Inter non è però l’unico club italiano ad aver messo gli occhi sul 24enne greco: il Napoli di Aurelio De Laurentiis lo ha cercato anche l’estate precedente per poi trasformarsi in un nulla di fatto. Ora gli azzurri sono alla ricerca di forze fresche ed è ballottaggio tra Tsimikas e Borna Barisic. Per il greco l’Olympiakos chiede 10 milioni di euro cash, contro gli 8 più 2 di bonus offerti dal club campano.



