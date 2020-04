GdS – Pinamonti nel mirino del Napoli: può essere lui il dopo Milik

La notizia di oggi è sicuramente la volontà da parte del Napoli di liberarsi da Arkadiusz Milik e rinnovare – invece – il contratto di Dries Mertens, seguito da tempo dall’Inter. I partenopei a gennaio si sono aggiudicati anche Andrea Petagna che dunque potrebbe diventare il titolare in caso di uscita del polacco.

Come riporta La Gazzetta dello Sport sono tre i principali candidati per sostituire Milik: Jovic – scelta numero uno – Mateta e l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti. La stagione del ragazzo classe ’99 non è stata eccezionale ma con l’arrivo al Genoa di Davide Nicola sembra aver riacquistato molta più fiducia ed il Napoli ci pensa: la classe c’è e lo ha dimostrato, una grande piazza lo aspetta.



