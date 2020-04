GdS – Su Firpo piomba anche la Roma: il rapporto con il Barcellona farà la differenza

23 anni e già una carriera importante al Barcellona per Junior Firpo. Il laterale sinistro del club blaugrana fa gola a tanti club europei ed anche l’Inter ha dimostrato interesse, individuandolo come rinforzo perfetto nel 3-5-2 di Antonio Conte come esterno a tutta fascia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport in Italia è sfida a due per portare il laterale spagnolo – già nel giro della Nazionale maggiore dopo le grandi esperienze in Under 21 – in Italia. Oltre ai nerazzurri infatti c’è anche la Roma. I capitolini, spinti dai grandi rapporti con il Barcellona dopo l’affare Carles Pérez, sono pronti a presentare un’offerta: prestito con diritto di riscatto. Il profilo c’è e piace, Junior Firpo può sbarcare in Serie A.



