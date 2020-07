GdS – Vecino e Gagliardini sul mercato, entrambi sono cedibili per Conte

Sarà rivoluzione. Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, in questa sessione di mercato saranno molti i giocatori che partiranno. Il centrocampo sarà sicuramente il reparto più rivoluzionato in casa Inter. Il primo colpo è stato Hakimi, esterno a tutta fascia. I prossimi colpi ci si aspetta arrivino in mezzo al campo. Così sul mercato, per far posto ai nuovi arrivati, ci sono sicuramente Gagliardini e Vecino, che non hanno convinto il mister Antonio Conte per vari motivi. L’uruguaiano, complici anche vari infortuni quest’anno non ha mai inciso con il tecnico leccese, con il quale non è mai sbocciato il feeling. Già a gennaio si parlava di un suo addio, poi non concretizzatosi.

Altra partenza a centrocampo è quella di Roberto Gagliardini. Il giocatore classe ’94 era stato bloccato all’Inter dallo stesso tecnico che in lui aveva visto un centrocampista con qualità adatte. Le aspettative erano forse un po’ più alte dei risultati. Infatti l’ex Atalanta non ha convinto il mister e nemmeno i tifosi.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<