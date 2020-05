GdS – Werner, l’Inter non molla: dal Lipsia può arrivare lo sconto decisivo

Un big in saldo, in attesa di conoscere il destino di Lautaro Martinez. L’Inter non perde di vista la strada che porta a Timo Werner, protagonista delle ultime voci di mercato e degli ultimi traguardi raggiunti dal sui Lipsia. Dagli ultimi aggiornamenti raccontati da La Gazzetta dello Sport però il prezzo del giocatore sembrerebbe destinato ad abbassarsi in maniera rilevante, strizzando così l’occhio ai desideri di mercato della Beneamata.

Non più 60, bensì 50 milioni per strappare l’attaccante al Lipsia, ma ad una condizione: solo nel caso in cui il club non dovesse vincere il titolo in Bundesliga. Questo uno dei cavilli che rendono intricata la clausola fissata dall’agente del giocatore e dagli stessi dirigenti della società per un possibile addio di Timo Werner da esercitare entro il 15 giugno. Uno sconto importante, soprattutto in tempi di economia segnata dal Coronavirus, e che permette all’Inter di affacciarsi sul futuro in maniera ancor più fiduciosa. In attesa, come sempre, di conoscere quello che sarà il domani di Lautaro, tentato dal Barcellona pur ancora lontano dalle pretese della Beneamata.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!